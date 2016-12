El 2017 farà 130 anys de l'inici de la primera i única obra de Gaudí a Tarragona

Està ubicada a la coneguda, popularment, com a església de Jesús i Maria i l’arquitecte la va fer un any abans que obtingués el títol acadèmic

Carles Gosálbez

Actualitzada 27/12/2016 a les 21:50

El 2017 és una data assenyalada en el món gaudinià. El pròxim any se celebrarà el 130 aniversari de l’inici de la primera obra d’Antoni Gaudí, la seva òpera primera i únic treball que va fer a les comarques de Tarragona. A més, la va dissenyar un any abans d’aconseguir el títol d’arquitecte. Aquesta petita però important joia es troba al Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, conegut popularment com a església de Jesús i Maria, localitzat al carrer Méndez Núñez. Gaudí dóna especial importància a l’altar i a una escalinata adossada per arribar a l’ostensori cilíndric elevat, amb l’interior bellament adornat.



La inauguració de la capella es va celebrar el diumenge 7 de desembre de 1879, acte que va estar a càrrec del canonge tarragoní i vicari general de l’arxidiòcesi Joan Baptista Grau Villaspinós, natural de Reus, qui set anys més tard ocuparia la cadira episcopal d’Astorga. Per l’amistat que mantenia amb Gaudí, va encarregar a l’arquitecte la construcció del Palau Episcopal de la ciutat lleonesa.



Probablement, l’arquitecte va fer més intervencions en la capella de Jesús i Maria. Alguns experts apunten la possibilitat que Gaudí dissenyés el jardí del col·legi, destruït fa anys. L’edifici, amb excepció de la capella, va ser destruït el 1978 per construir-hi el Col·legi Pau Delclós. La intervenció de l’arquitecte al carrer Méndez Núñez està declarada Bé Cultural d’Interès Local.



El 130 aniversari de la primera obra d’Antoni Gaudí és un bon motiu per reivindicar-ne l’òpera primera i l’estreta vinculació familiar i personal que l’arquitecte va tenir amb la ciutat de Tarragona. El canonge Antonio Martínez Subies, responsable del santuari i de Patrimoni Artístic i Documental de la Catedral, va comentar a Diari Més que està en estudi organitzar alguna activitat amb relació a l’aniversari i, amb aquest motiu, «he mantingut una reunió amb els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat». L’objectiu seria donar a conèixer el llegat de Gaudí a Tarragona i una obra de la qual «els tarragonins són els primers ignorants». «Si es trobés a Reus, seria considerada una joia», va apuntar.



Martínez Subies va anunciar que «ens hem de reunir amb la junta per fer alguna cosa acomodada a les nostres possibilitats. El que més ens preocupa és que pugui fer-se alguna via de subvenció abans de fer qualsevol cosa», va dir. Tot i que la capella «és un espai de culte que obre les seves portes als fidels i que el més important és la seva funció religiosa», Martínez Subies va destacar el fet del seu contingut gaudinià.



Fa anys, des de diversos sectors es va proposar la creació d’una ruta del modernisme que inclouria el Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor i el Teatre Metropol, obra de Josep Maria Jujol, amic de Gaudí i el seu principal col·laborador. La iniciativa no va prosperar i l’obra de Gaudí només es pot veure durant les misses. Martínez Subies va subratllar que «qui té les prerrogatives és l’Ajuntament i la propietat, l’Arquebisbat, i ens hauríem de posar d’acord per poder fer visites en dies concrets».



Gaudí va tenir una única neboda, Rosa Egea Gaudí. La mort prematura de la mare va convertir l’arquitecte en el seu tutor i va ingressar la nena al col·legi religiós de Méndez Núñez. En agraïment i, també, per fer front a les despeses, va proposar fer l’obra que ara conserva la capella.