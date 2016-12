Arran protesta al Parc Central contra «la precarietat laboral i el consumisme de Nadal»

L'organització juvenil assegura que les institucions locals imposen la cultura nadalenca de països anglosaxons

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 17:03

«Nadal de misèria». Així és com l'organització juvenil Arran Tarragona descriu les festes de Nadal actualment, que assegura que porten a una precarietat laboral dels llocs de feina que s'ofereixen en aquestes dates i a un «consumisme extrem en el qual tothom està abocat». Per tal de denunciar «l'ús i la intencionalitat d'aquestes festes», l'associació va penjar una pancarta al Parc Central de Tarragona amb el lema «Plantem cara al seu Nadal de misèria!».



Per altra banda, Arran manifesta que «les institucions locals» han volgut «imposar» la cultura i promoció d'actes nadalencs tradicionals de països anglosaxons, i que aquest fet «acaba apartant i ridiculitzant les festivitats autòctones». Finalment, l'organització activista critica la venda «massiva de joguines sexistes que perpetuen les pautes de la societat patriarcal». Per tot plegat, Arran ha enregistrat un vídeo al mateix centre comercial de Tarragona i l'ha penjat tant a Facebook com a Twitter per fer extensives les seves denúncies a la societat. La peça audiovisual es pot veure a continuació: