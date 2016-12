Aparcaments Municipals de Tarragona manté les tarifes de les zones regulades pel 2017

El preu dels aparcaments soterrats es va reduir un 56% l’1 de setembre

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 14:42

Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) congela, per tercer any consecutiu, els preus de les zones blava, verda i taronja. El manteniment dels preus pel 2017 té l’objectiu de incidir en la millora de la mobilitat de la ciutat alhora que garantir la sostenibilitat del sistema i l’equilibri financer de l’empresa.



El dia 1 de setembre de 2016 van entrar en vigor els nous preus per aparcar tot el dia, que van passar de costar 12,60 euros a 5,5 euros. L’objectiu és aconseguir més usuaris als aparcaments i afavorir el comerç i l’hostaleria al centre de la ciutat. També es manté la tarifa nocturna que permet estacionar als aparcaments municipals des de les 21h fins a les 6h per 0,60 euros l’hora.



Aparcaments Municipals de Tarragona gestiona vuit aparcaments al centre de la ciutat, que ofereixen un total de 2.558 places. Aquests són els pàrquings de Battestini, Tàrraco, Joan XXIII, avinguda Catalunya, Rambla President Lluís Companys, Saavedra, Bastos i Torroja.