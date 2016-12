Un cotxe s'incendia a l'alçada de les Gavarres

El foc s'ha saldat sense ferits

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 20:35

Un vehicle s'ha incendiat mentre circulava per la carretera a l'alçada de les Gavarres de Tarragona. Els fets han tingut lloc, concretament, al carril que enllaça l'autovia A-7 amb la carretera T-11 mitjançant la gran rotonda de les Gavarres.



Segons informa els cos de Bombers de la Generalitat de Tarragona, el foc s'ha iniciat per causes que de moment es desconeixen, i no hi ha hagut ferits. Bombers ha desplaçat fins al lloc dels fets una dotació. Mossos també s'ha desplaçat fins a l'incendi.