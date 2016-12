Trenta tarragonins marxen a Smara per apropar els castells al poble sahrauí

La iniciativa forma part del projecte Una Finestra al Món, que va néixer el 2009 i tracta d’intercanviar experiències educatives

Una expedició formada per trenta tarragonins van marxar ahir al migdia direcció Smara, –un dels campaments de refugiats sahrauí–, amb la intenció d’acostar el fet casteller als nens i nenes sahrauís. Aquest és un dels plats forts del viatge. A banda, els cooperants van marxar carregats de nou-cents quilos de material esportiu per a les escoles del campament, per tal que puguin dur a terme esport durant les classes d’educació física.



L’expedició s’emmarca dins del projecte Una finestra al Món: intercanvi d’experiències educatives, una iniciativa que va néixer l’any 2009 amb la intenció de donar a conèixer la realitat que viu el poble sahrauí, que fa 41 anys que va marxar a l’exili i que sobreviuen de l’ajuda humanitària. Tal com explica Inés Solé, membre d’Una Finestra al Món, «sentim vergonya i impotència quan veiem com Espanya i la comunitat internacional giren l’esquena a tot un poble». Des de l’any 2009, la Inés i la resta de cooperants viatgen, –com a mínim, una vegada a l’any–, per intercanviar experiències educatives entre els nens sahrauís i els nens catalans. «La intenció és sensibilitzar la nostra societat», explicava Inés Solé.



Enguany, els trenta cooperants van marxar ahir i tornaran el 5 de gener. A més dels cinc tallers d’intercanvi, aquest cop inspirats en l’art, la novetat és que els cooperants, –alguns membres dels Xiquets de Tarragona–, aproparan el fet casteller i els seus valors als nens de les escoles d’Smara. Segons la Inés Solé, membre d’Una Finestra al Món i dels Xiquets de Tarragona, «considerem que hi ha una gran correlació entre els valors dels castells, l’estructura d’una colla, el funcionament d’una entitat amb el funcionament i la lluita del poble sahrauí». Així doncs, de la mà de dotze membres dels Xiquets de Tarragona, es portaran a terme tallers de castells, mostrant el treball comunitari per un objectiu comú.



La iniciativa ha estat molt ben rebuda per la RASD (República Àrab Sahrauí Democràtica), que ha aconseguit que l’expedició pugui desplaçar-se fins al mur que separa els territoris ocupats dels territoris alliberats i aixecar un pilar per la llibertat del poble sahrauí. «Tant pel que som castellers com pels que no ho són, la proposta ens ha emocionat i no hem dubtat en acceptar-la», assegura Inés Solé.



Alguns membres de l’expedició s’encarregaran de fer fotografies sobre la vida als campaments, a través dels valors del fet casteller. Quan els cooperants arribin a Tarragona es portarà a terme una exposició, que comptarà també amb imatges preses pels nens sahrauís. «És una manera d’explicar la situació que viuen a través dels seus ulls», deia Solé, que explicava que també es farà un estudi sobre la lluita de la dona sahrauí.



Ahir, a les tres de la tarda, els trenta cooperants col·locaven les motxilles a l’autocar que els portava a l’aeroport de Barcelona. Cares d’il·lusió i, també, de curiositat, per saber que viurien durant els pròxims deu dies. Alguns ja hi han anat moltes vegades, per als castellers, era la primera vegada. I això es notava en el rostre dels viatgers. La intenció de tot plegat és que vagi més enllà que un simple ressò momentani i que la societat catalana se sensibilitzi cada vegada més.