Trànsit destapa els senyals del nou radar de tram

Els conductors opten per aminorar la marxa, tot i no saber si funciona

Actualitzada 26/12/2016 a les 20:43

El Servei Català de Trànsit ha destapat aquesta darrera setmana la senyalització que alerta de l’inici del nou radar de tram de l’A-7 al seu pas per Tarragona, entre els quatre quilòmetres que separen el cementiri i Les Gavarres. L’ens, depenent del Govern de la Generalitat, no ha confirmat encara que el cinemòmetre estigui funcionant i mesurant la velocitat dels conductors –i per tant multant–, o si s’estan realitzant proves. Però els senyals, ja ben visibles, i l’estructura metàl·lica amb les càmeres i els sensors instal·lats, estan produint aquestes últimes jornades un efecte dissuasiu en els conductors, que circulen a una velocitat més reduïda de l’habitual, sobretot en passar per sota dels aparells.

El Servei Català de Trànsit tampoc ha afegit al seu llistat oficial de cinemòmetres en funcionament el nou radar, però tampoc ha retirat de la llista els dos aparells fixos de la mateixa via que van quedar fora de servei a primers de desembre.



Els senyals que aquesta darrera setmana han quedat visibles, estan situats en acabar la incorporació des de la sortida del Nàstic en sentit Ponent, i en finalitzar l’accés a l’autovia des de la rotonda de les Gavarres. Ambdós indicadors informen que la velocitat màxima a la qual es pot circular en aquest tram és de 100 quilòmetres per hora, el que significa que el conductor pot superar la velocitat al llarg del recorregut, però ha de reduir-la en un determinat punt, per tal de no superar el temps de circulació que el cinemòmetre considera per sobre dels 100 quilòmetres per hora.