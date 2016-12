Roben la furgoneta a un grup de DJ's i la troben un mes després a Bonavista

El vehicle, una Iveco Daily, es trobava aparcada prop del Mercadet de Bonavista i no presentava danys aparents

27/12/2016

Un membre del grup de DJ’s Bonk3rs va trobar aquest 24 de desembre prop del Mercadet de Bonavista la furgoneta que els havia estat robada el passat mes de novembre, tal i com informa Segle21.cat. Concretament el robatori va tenir lloc el dia 19 del mes passat, quan uns lladres van entrar al garatge on havien guardat el vehicle després de fer un concert a Cornudella del Montsant i se la van emportar. La troballa la va fer aquest passat dissabte el Pau, un dels membres del grup, quan en marxar d’un establiment tarragoní al que havia anat a dinar però va trobar tancat va veure la furgoneta.



El vehicle, una furgoneta Iveco Daily, es trobava en un aparcament prop del Mercadet de Bonavista. No tenia les claus posades ni tampoc presentava danys aparents. L’integrant dels Bonk3rs va trucar als Mossos d’Esquadra per informar de la troballa. Després una grua es va endur el vehicle. Tot i estar molt contents d’haver recuperat la seva furgoneta, els integrants del grup de DJ’s prioratí no creuen que puguin recuperar tot el material que hi havia a l’interior.