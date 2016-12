Les tres Cases d'Oficis d'actuacions socials continuaran en actiu el 2017

Enguany prop del 45% dels participants han trobat feina abans d’acabar el programa

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 10:11

L’Ajuntament de Tarragona renovarà el 2017 les tres Cases d’Oficis que fan actuacions socials a Campclar i la Part Alta. Aquest servei continuarà en funcionament a causa del bon funcionament i dels resultats positius de la tasca realitzada enguany, en el qual prop del 45% dels participants en el programa de formació i treball de Casa d’Oficis en el marc del projecte Treball als Barris han trobat feina. L’any vinent, un total de 29 joves d’entre 16 i 24 anys participaran en una nova edició d’aquest programa, impulsat per la conselleria d'Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament amb la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya.



La durada del programa de formació i treball de Casa d’Oficis és d’ un any, dividit en dues fases de sis mesos cadascuna. La primera està centrada en la formació, mentre que la segona ofereix experiència laboral, amb contracte, en equipaments municipals. El programa té tres especialitats formatives amb 10 participants cadascuna: dinamització d’activitats d’educació de lleure infantil i juvenil, atenció sociosanitària a persones dependents i reparació i manteniment d’habitatges.



En l’àmbit de dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil, els participants al programa d’aquest 2016 han realitzat diferents tasques com suport als casals d’estiu, als centres oberts i a les ludoteques. A més, aquest darrer trimestre han realitzat, en col·laboració amb l’àrea de Salut de l’Ajuntament, 70 tallers de salut a una vintena de centres de primària de la ciutat, que han arribat a 2.325 alumnes de 2n i 4t de Primària.



Pel que fa als participants d’enguany a la Casa d’Oficis de reparació i manteniment d’habitatges, els joves han realitzat auditories en 18 pisos diferents, a més de realitzar obres d’adaptacions a les llars per a persones vulnerables a dos pisos. Per últim, els participants a la Casa d’Oficis d’atenció a persones dependents en domicilis han donat suport al Servei d’Ajuda a Domicili de l’IMSS. Dotze dels trenta participants de les Cases d’Oficis del 2016 han trobat feina en el seu àmbit abans d’acabar el programa.



El conseller d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic, Francesc Roca, ha manifestat que «les Cases d'Oficis reforcen l'aprenentatge dels participants i els ofereixen un contracte i una experiència que els ha de proporcionar més facilitats per inserir-se al mercat laboral». La renovació de les Cases d’Oficis garanteix la continuïtat dels projectes engegats aquest 2016.