La TAP es postula com a possible seu per acollir el voleibol a Tarragona 2018

Les competicions d'aquest esport havien de ser al pavelló Sant Jordi, però l'ajornament obliga a buscar una nova ubicació

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 18:59

L'ajornament dels Jocs Mediterranis obliga a canviar la ubicació de la competició de voleibol, que fins ara havia de tenir lloc al pavelló Sant Jordi, en construcció en terrenys propietat de la URV. La Tarraco Arena Plaça (TAP) es postula com la principal opció on es desplaçaria la competició, segons informa Tarragona Ràdio. Les instal·lacions, propietat de la Diputació de Tarragona, ja alberguen la disciplina de gimnàstica rítima, i l'any 2014 van acollir la Supercopa Asobal de handbol, de manera que no seria la primera vegada que un esdeveniment esportiu d'aquesta envergadura té lloc a l'antiga plaça de braus de Tarragona.



El rector de la URV, Josep Anton Ferré, ha explicat en una entrevista a Tarragona Ràdio que el compromís amb l'empresa adjudicatària del pavelló Sant Jordi només és vigent el 2017, perquè si es trasllada al 2018 «suposaria tenir les instal·lacions aturades durant tot un any». L'empresa que explotarà el pavelló hauria de ser indemnitzada a causa de l'ajornament dels Jocs si aquest seguís com a seu d'una de les competicions. D'aquesta manera, i per evitar la indemnització, es va decidir trasllar el voleibol a una altra instal·lació.