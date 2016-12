L'enquesta Valora Tarragona suspèn la gestió del Govern de l'Ajuntament

El 46 per cent de les persones que han respost a les preguntes afirma que els Jocs del 2018 no deixaran cap llegat

Actualitzada 27/12/2016 a les 20:41





El llegat dels Jocs, suspèn El llegat dels Jocs, suspèn

La tercera entrega de l’enquesta Valora Tarragona –segona del 2016– que elabora l’empresa d’estudis d’opinió Ceres per encàrrec de l’Ajuntament, suspèn la gestió que fa el Govern de la ciutat i aporta com a resultat que la major part dels participants en la consulta pensen que els Jocs Mediterranis no deixaran cap llegat en el territori. És l’opinió del 46 per cent. La participació ciutadana en Valora Tarragona és lliure i per poder expressar l’opinió cal registrar-se i omplir un formulari d’inscripció. Dels 344 ciutadans inscrits, en l’entrega del mes de novembre han intervingut 250, xifra que representa el 73 per cent del total. La major part de les consultes es fan per Internet.Les persones que han participat en l’enquesta –feta entre els dies 31 d’octubre i 15 de novembre–, el 53 per cent opina que la gestió que de la ciutat fa l’Ajuntament és negativa o molt negativa, mentre que el 40 por cent diu que és positiva o molt positiva. Només el 3 per cent considera que és molt positiva, mentre l’11 per cent assegura que és molt negativa. el 8 per cent no sap o no contesta.La brutícia als carrers de la ciutat és, amb diferència, la principal problemàtica que plantegen els enquestats. El 64 per cent opina que l’estat dels carrers de Tarragona, sigui per falta de neteja o com a resultat de l’incivisme, més la inseguretat, és la principal mancança, fet que genera que l’àmbit de serveis municipals i informació sigui el que treu pitjor nota. A aquest capítol, el segueix el referent a la manca de transparència, amb un 36 per cent, i la manca d’oci, amb l’11 per cent.En l’apartat positiu, l’enquesta informa que la millor valoració és per al capítol dedicat a atenció ciutadana, amb un 13 per cent dels vots, seguit de l’àmbit social, principalment les festes, amb un 12 per cent. Les estratègies de ciutat nomès reben el 5 per cent de les opinions i la promoció econòmica el 4 per cent.Un dels apartats de Valora Tarragona és el dedicat als Jocs Mediterranis. Segons les persones que han intervingut en l’enquesta, el 46 per cent opina que l’esdeveniment previst per al 2018 no deixarà cap llegat a la ciutat. El 40 per cent creu que sí, mentre el 14 per cent no sap o no contesta.Dels enquestats que consideren que els Jocs sí que deixaran un llegat, una gran majoria, el 68 per cent, estima que serà en l’apartat destinat a instal·lacions i infraestructures esportives. Segueixen a aquest capítol, el deute, en negatiu, amb un 23 per cent, mentre el 15 per cent opina que donarà a conèixer la ciutat. A partir d’aquí, els percentatges cauen en picat. El 7 per cent creu que millorarà la imatge de la zona i només el 2 per cent destaca la creació de llocs de treball.Per altra banda, i referit a la incidència que té la web de l’Ajuntament, el 44 per cent afirma que la coneix, i el 45 per cent que la coneix però no la utilitza, mentre que només un 10 per cent no sap de la seva existència. Dels que en fan ús, el 25 per cent consulta l’agenda cultural, l’11 per cent per a tràmits i temes culturals, o el 8 per cent informar-se de les notícies municipals. Només el 2 per cent consulta a la web municipal per assumptes relacionats amb el concepte Consistori. A més, el 37 per cent afirma que la web hauria de ser més clara, entenedora i intuïtiva, i el 14 per cent que li costa trobar allò que busca.Pel que fa a la incidència del anuncis i campanyes que origina l’Ajuntament, la que ha estat més coneguda de les fetes aquest 2016 ha estat la referent als excrements dels gossos, que ha tingut una penetració molt elevada entre els enquestats, obtenint un record espontani del 61 per cent i dirigit del 83 per cent. El principal mitjà a través del qual ha arribat en missatge, ha estat el material comunicatiu distribuït per diferents espais de la ciutat de Tarragona.