Els centres cívics amplien l'oferta d'activitats infantils amb nous tallers

Les inscripcions es poden realitzar a partir del 18 de gener

Actualitzada 27/12/2016 a les 12:22

La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ampliarà l’oferta d’activitats infantils i familiars de cara a la propera temporada d’hivern-primavera. Tot i que es mantindran activitats com el taller de tinta xinesa i un taller per muntar un robot de Lego o programar el teu propi videojoc, també hi haurà novetats com tallers de globoflèxia, psicomotricitat, màgia de cartes o festes d'aniversaris saludables. En concret s'han programat 22 propostes adreçades a infants de 3 a 12 anys que, en molts casos, podran gaudir acompanyats dels seus familiars.Les inscripcions estaran obertes del 18 de gener al 3 de febrer a la pàgina web de l’Ajuntament http://centrescivics.tarragona.cat , on es pot consultar tota la informació sobre la programació. Els infants socis del Club dels Tarraconins i les persones aturades i pensionistes tindran un 50% de descompte en el preu de les activitats.Paral·lelament, el servei de ludoteca es continuarà oferint de forma gratuïta totes les tardes de dilluns a divendres als Centres Cívics de Torreforta, Bonavista, Part Alta, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador.Després de Reis es presentarà el conjunt de la programació hivern-primavera 2017 de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona, que oferirà prop de 1.500 places repartides en un centenar de cursos i activitats.