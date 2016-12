El pessebre del Santuari del Loreto incorpora imatges reals del mar

El pare Carmelo Capizzi construeix diorames des de l’any 1978 i els mostra per Nadal i fins al dia 2 de febrer

Actualitzada 26/12/2016 a les 20:35

El pessebre que des de l’any 1981 obre les seves portes en el Santuari de la Verge del Loreto ha introduït novetats gràcies a la tecnologia en l’edició d’enguany. El pare rogacionista Carmelo Capizzi, pessebrista des de 1978, ha aportat a alguns diorames noves imatges reals i, fins i tot, neu. A través d’una de les finestres d’una casa es veu el mar en moviment a la platja de l’Arrabassada, en una altra escena se simula una cascada de la Font del Llorito i en unes altres la neu i la pluja fan acte de presència.



Els tretze diorames tenen la seva petita història. Un dels primers de la col·lecció el va realitzar qui va ser director de Ràdio Tarragona, Enric Bassas, «un bon pessebrista que pintava molt bé». «Vaig començar a fer pessebres el 1978 i en la meva estada a Filipines, de vint-i-quatre anys, Bassas sempre m’enviava informació relacionada amb pessebres», va dir el pare Carmelo. El diorama de Bassas representa l’Anunciació. «Al fons es veu la muntanya de Montserrat», va comentar, per afegir que «ell feia els diorames a l’estil català, que són diferents dels d’Itàlia». «Aquí es treballa l’escaiola i vaig aprendre aquesta tècnica», va explicar Capizzi.



Quatre dels tretze diorames que ara s’exposen en el pessebre del santuari van ser donacions. En la resta hi ha la mà de Capizzi i, en molts, la col·laboració del pare Mario Buonnano. «Un dels primers que vaig fer, el de l’Adoració, és del 1979. Ara he introduït una imatge viva de la platja de l’Arrabassada que es veu a través d’una finestra i causa un gran impacte a la gent que ho veu». En un altre diorama s’observa de fons la Torre dels Monges i el Pretori, i el de l’Anunci dels Pastors és una reproducció del quadre de Murilllo. També és espectacular el diorama que relata la Fugida d’Egipte. L’escena es desenvolupa en un temple egipci, on «fins i tot els jeroglífics són copiats d’originals», i al fons es reprodueix una piràmide.



Carmelo Capizzi comenta que «al marge del tema religiós, el pessebre és una forma d’introduir-nos en el misteri del Nadal. El pessebre que exposen els Pares Rogacionistes es pot visitar fins al 2 de febrer.