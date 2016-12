Viatge a l'interior de la Tabacalera de Tarragona

L'edifici resta tancat al públic des de l'any 2003

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 17:01

Part de l'emblemàtic edifici de la Tabacalera de Tarragona acull, actualment, la Capsa de Música, el Tarragona Impulsa, l'Arxiu i la Biblioteca Hemeroteca Municipal i les oficines dels Jocs Mediterranis. Però l'espai que ocupen aquests serveis és una petita part de la totalitat de l'edifici. L'interior de la resta de la Tabacalera segueix sent un misteri per a la majoria de tarragonins i tarragonines des que va tancar l'any 2003. I és que des de llavors, l'antiga fàbrica de tabacs resta tancada a la ciutadania, tot i que és de titularitat pública.



El fotògraf tarragoní Jaume Cardona, especialitzat en fotografiar edificis i espais abandonats, va accedir a l'interior de l'edifici i va realitzar un reportatge fotogràfic que ha publicat al seu blog 'La Makineta del Temps'. A les imatges es pot observar un estat força deplorable de l'interior de l'edifici amb brutícia i pols, la pintura de les parets en mal estat, alguns objectes abandonats a terra talc com màquines d'escriure o alguns mobles i vidres de les finestres trencats.