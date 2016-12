Es busca actor i actriu pel rodatge d'un videoclip de D'Callaos a Tarragona

El rodatge de 'Tu Boca', que compta amb la col·laboració de la Mari de Chambao, es durà a terme a finals de gener

Redaccio

Actualitzada 26/12/2016 a les 10:30

La productora tarragonina Mediaframe Producciones està buscant un actor i una actriu per actuar en el videoclip de la cançó Tu Boca, del grup D’Callaos i amb la col·laboració de la Mari de Chambao, que es rodarà a finals de gener a Tarragona en una sola jornada.



Pel que fa a l’actor masculí, la productora busca un home jove, amb aparença d’entre 25 i 35 anys, i que tingui una alçada d’entre 1,70 i 1,85 metres. Es demana que tingui bona presència i bon físic i que preferiblement sigui moreno de cabell i de pell. És indispensable que el candidat tingui experiència en escenes d’interacció amb una dona i les paraules clau a interpretar seran «desig, passió, sensualitat, fredor, distància i buit».



En relació al personatge femení, també es busca una dona d’aparença entre 25 i 35 anys, i amb una alçada d’entre 1,65 i 180 metres. La productora requereix que tingui bona presència i bon físic, preferiblement morena de cabell i pell i ulls clars. També ha de ser una persona expressiva i amb facilitat per interpretar escenes dramàtiques i sentimentals. Com en el cas de l’actor, ha de saber interpretar escenes d’interacció amb un home. Les paraules clau a interpretar són «desig, passió, sensualitat, drama, pèrdua, anhel i buit».



Els interessats en optar a aquests papers pel videoclip de D’Callaos amb la col·laboració de la Mari de Chambao poden enviar les seves candidatures a elena@mediaframe. Els candidats que encaixin en el perfil rebran informació per participar en el càsting final. Tot seguit podeu veure el teaser del videoclip.