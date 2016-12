Els lectors del Diari Més aposten per recuperar l'enrajolat en el tram asfaltat de la Rambla Nova

Al Diari Més hem volgut saber el criteri majoritari dels tarragonins envers el futur del terra de la Rambla Nova a través d'una enquesta

Redacció

Actualitzada 25/12/2016 a les 21:53

Recuperar l’enrajolat tradicional. Aquesta és l’opció que la majoria de lectors del Diari Més prefereixen pel terra de la Rambla Nova que actualment està asfaltat un cop marxi el mercadet. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va explicar que el futur del terra de la Rambla Nova, concretament el del tram asfaltat que va des del carrer Canyelles fins al carrer Adrià, es sotmetria a una consulta ciutadana realitzada pel consistori. Amb aquest procés participatiu obert a tota la ciutadania els tarragonins podran decidir com ha de ser el paviment de la Rambla Nova després de ser informats sobre els preus i els pros i contres de cada proposta. Al Diari Més ens hem volgut avançar a través d’una enquesta per saber quin és el criteri majoritari dels tarragonins.



Del total de participants en l’enquesta, la meitat, un 50%, han votat com a opció preferida recuperar l’enrajolat tradicional. Aquesta és l’opció estèticament «millor» però que també presenta més risc de relliscades, a més de ser la que té un cost més elevat, tal i com va apuntar Ballesteros. La segona opció més votada amb un 28,36%, és conservar l’asfaltat actual, la qual és considerada per l’alcalde de la ciutat «la més segura» per petits i grans en ser antilliscant. Les opcions menys votades, amb poca diferència entre elles, són col·locar plaques de formigó estampat i fer l’actuació més econòmica. En concret, un 11,19% dels lectors que han participat en l’enquesta han opten per instal·lar la planxa de formigó, mentre que un 10,45% aposten perquè el consistori realitzi les obres que suposin una menor despesa.