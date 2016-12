Tarragona 2017 deixa pas a Tarragona 2018 a la xarxa

La primera fase d'actualització de la marca Tarragona 2018 inclou els canvis dels suports online i les xarxes socials

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 14:09

El domini Tarragona2017.cat ha deixat d'existir. En teclejar aquestes paraules per tal d'accedir a la pàgina web oficial dels Jocs Mediterranis de Tarragona i en prémer la tecla d'introducció, el 7 canvia automàticament pel 8 i el domini passa a ser Tarragona2018.cat. Aquest és el primer canvi que ha realitzat l'organització dels Jocs Mediterranis de Tarragona després de l'aplaçament d'un any de l'esdeveniment esportiu. Aquesta primera fase comprèn l'actualització de la marca Tarragona 2018 en els suports online i a les xarxes socials: els dominis www.tarragona2018.cat i www.voluntaris2018.cat, així com els perfils oficials dels Jocs de Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo, Flickr i Youtube.



La segona fase, que inclourà l’actualització de la marca en els suports físics presents a la ciutat i als municipis seu del territori, s’iniciarà properament.