La Fàbrica de Somnis acosta un any més la química als infants tarragonins

L'esdeveniment dirigit als fills dels treballadors de Dow es va celebrar el passat 20 de desembre a Tarragona

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 15:00

Tarragona va acollir el passat 20 de desembre la Fàbrica de Somnis, un esdeveniment dirigit als fills dels treballadors de Dow per acostar la química als més petits. En aquesta ocasió es van organitzar diverses activitats sota el tema La química a la teva ciutat. Entre nens i pares, en l’esdeveniment hi van assistir un total de 250 persones.



L’encarregat d’animar la festa va ser un equip de voluntaris format per 21 empleats de Dow de la network YES (Young Employees Spain) i familiars, a més de diversos personatges de la Patrulla Canina. Els voluntaris van realitzar diverses activitats com tallers de «pintacares», «a pescar» o «el mur que parla», entre d’altres.



També es van realitzar diversos experiments científics amb APQUA vinculats a fomentar les carreres de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.