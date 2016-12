L'Ajuntament suspèn un any la concessió de llicències als bars i restaurants a la Part Alta

La proposta s'ha aprovat d'urgència en el plenari municipal d'aquest divendres

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 10:11

El plenari municipal de Tarragona d’aquest 23 de desembre ha aprovat aquest la suspensió durant un any de la concessió i ampliació de llicències als establiments de restauració i d’oci a la Part Alta. Aquesta proposta s’ha debatut d’urgència a primera hora del matí, ja que no estava prevista en l’ordre del dia.



Tal i com s’ha acordat al ple, aquests permisos que quedaran suspesos per un any no es tramitaran fins que no es creï una modificació puntual al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que especifiqui els usos permesos en aquesta àrea de la ciutat.



Aquesta mesura arriba amb l’objectiu d’acabar amb els problemes de convivència entre els locals d’oci i els veïns de la Part Alta, que reivindiquen el seu dret de descans mitjançant la plataforma Farts de Soroll i manifesten el patiment diari que suposa no poder dormir per soroll i festes fins a altes hores de la matinada.