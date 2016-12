El pressupost de la URV per a l'any vinent serà de 103 milions d'euros

El creixement serà del 2,5 per cent i es mantindran els preus de les matrícules

Redacció

Actualitzada 22/12/2016 a les 21:06

El pressupost de la Universitat Rovira i Virgili per a l’any vinent es preveu de 103,2 milions d’euros, un 2,5% més que l’any anterior, i es va aprovar al Consell de Govern celebrat ahir dijous. A la sessió es va presentar l’Informe 2016 de Tercera Missió de la Universitat, es van aprovar les bases i la convocatòria del programa Martí Franquès–COFUND de beques predoctorals i la creació la Càtedra URV-WFNR de Fruits Secs. Al projecte de pressupost 2017 de la URV, presentat per Gerència, la Generalitat manté l’aportació pública i els preus de les matrícules seran els mateixos.



Això permetrà poder complir amb les missions principals, la docència i la recerca, i mantenir estable la plantilla de personal, practicant les mesures d’austeritat dels últims exercicis.



És de remarcar que la URV, com totes les universitats del sistema universitari públic català (SUPC), ha experimentat una davallada en el nombre d’estudiants de nou accés als graus. En el cas de la URV, dels 3.441 estudiants del curs 2010-11 s’ha passat als 2.952 actuals del 2016-17. Tot i així, el pes específic dels estudiants de grau de la URV al SUPC ha augmentat, d’un 9% al 2010 a un 9,3%. A la URV destaca la proporció d’estudiants beneficiaris de les beques MECD, un 31,5%, enfront de la mitjana del SUPC que és d’un 23,4%, i de la mitjana del sistema universitari públic espanyol, que és d’un 27,5%. En el capítol de personal, mentre al SUPC la mitjana de reducció de les despeses de personal entre els anys 2010 i 2015 ha estat del 6%, a la URV ha estat només d’un 1,79%.



A la sessió del Consell de Govern s’ha aprovat les bases i la convocatòria del programa Martí Franquès–COFUND de beques predoctorals, que compta amb ajuts europeus dins les Marie Sklodowska-Curie Actions. Aquest programa equipara l’existent fins ara, el Martí i Franquès de la URV, a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta per a la contractació (C&C), proporcionant una millor ocupació i unes millors condicions de treball als millors candidats que es presentin d’arreu. Han de complir amb la regla de mobilitat, segons la qual no poden haver residit a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al 31-7-17. Al febrer de 2017 es convocarà fins a un màxim de 25 places i el personal s’incorporarà en el curs 2017-18, per tres anys com a màxim, i es convocaran 25 places més per al curs següent.