David Bisbal i Melendi actuaran a la TAP el juliol de 2017

Bisbal presentarà el seu nou disc 'Hijos del Mar' el 7 de juliol, mentre que Melendi donarà a conèixer 'Quítate las Gafas' el 22 del mateix mess

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 11:28

La Tarraco Arena Plaça acollirà l’estiu de 2017 els concerts de dos artistes d’èxit que tornen als escenaris: David Bisbal i Melendi. Els cantants de renom en el panorama musical actual actuaran a Tarragona el proper mes de juliol, quan presentaran les gires dels seus respectius nous discs.



El primer en actuar serà David Bisbal, que el 7 de juliol presentarà a la TAP el seu nou àlbum Hijos del Mar. El cantant d’Almeria torna als escenaris amb Hijos del Mar Tour 2017, amb el qual visitarà les principals ciutats d’Espanya, Europa i Amèrica. A més de les noves cançons del seu darrer disc, els assistents també podran gaudir dels grans èxits que van convertir al cantant en un dels artistes de major èxit internacional.



Per altra banda, Melendi, una de les figures més importants del panorama musical nacional dels últims anys, arribarà a la TAP el 22 de juliol per presentar el disc publicat aquest 2016, Quítate les Gafas. Aquest és el seu vuitè àlbum d’estudi, en el qual afegeix un toc innovador a les seves cançons tot mostrant la seva evolució musical.

Les entrades per ambdós concerts ja estan a la venda des d’aquest divendres 23 de desembre i tenen un preu de 32 euros.