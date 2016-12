Els veïns dels carrers propers a la plaça dels braus es queixen de la brutícia que han deixat al carrer els joves que van gaudir del 'Cap d'Any Universitari'

Actualitzada 23/12/2016 a les 14:31

Diversos carrers de Tarragona propers a la plaça dels braus han despertat aquest divendres al matí amb restes de 'botellón' que han realitzat aquesta matinada diversos joves a la via pública. Això es deu a l'incivisme que han mostrat diversos joves després de gaudir de la festa de 'Cap d'Any Universitari'. En el marc d'aquest esdeveniment la Guàrdia Urbana va realitzar un dispositiu en el qual s'han denunciat dues persones per consum d'alcohol, una per consum de drogues i nou per orinar a la via pública.



Els veïns de la zona es queixen d'aquesta situació, ja que asseguren que a més de les restes del 'botellón' que els joves deixen al carrer també s'han arribat a trobar vomitats als portals dels edificis. A més, els veïns asseguren que aquesta nit els joves també han decidit tocar els timbres de diversos habitatges a altes hores de la matinada. Els ciutadans d'aquesta zona asseguren «estar farts» de les actituds dels nois i noies que surten de festa, i demanen civisme i respecte per la via pública.