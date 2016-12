L'Home dels Nassos estrenarà una cançó per dir adéu al 2016

El tema acompanyarà la salutació del personatge popular des del balcó de l’Ajuntament

Redacció

Actualitzada 22/12/2016 a les 15:22

L’home dels Nassos, el personatge que «té tants nassos com dies li queden a l’any» tornarà a sortir el 31 de desembre per acomiadar l’any, aquest cop amb l’estrena d’una cançó. Com és habitual sortirà a les 12 h de Casa Balsells, al Pla de la Seu, des d'on començarà el camí per arribar a l'Ajuntament de Tarragona. En aquell moment, coincidint amb la sortida del capgròs al balcó del Palau Municipal, s'estrenarà una cançó de rebuda.



La nova cançó compta amb lletra i música de Montse Blai i els arranjaments de Joan Moliner. Tots dos son dos mestres de l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler, entitat que ha tingut la iniciativa i ha enregistrat el tema. Els encarregats d’interpretar la peça seran els professors i els alumnes de la mateixa Aula de Música Tradicional i Popular el Tecler. Els instruments que s’utilitzaran seran el sac de gemecs, tarota, tenora, fiscorn, gralla, flabiol i tamborí, acordió, violí, guitarró i percussió.



Les persones que es reuneixin a la plaça de la Font per veure la sortida de l’home dels Nassos també podran participar de l’estrena de la cançó, ja que se’ls repartirà un fullet amb la lletra. Les persones que vulguin, ja poden escoltar i aprendre’s la lletra de la nova cançó a través del seu videoclip, realitzat per TAC 12.







Sortint de l’Ajuntament l’Home dels Nassos continuarà el seu recorregut fins al Recinte Firal, on està instal·lat el Parc Infantil de Nadal. L’itinerari que farà començarà al Pla de la Seu i passarà per Pare Iglesias, Merceria, Cols, Major, La Nau, Peixateria, Cós del Bou, Plaça de la Font, Portalet, Rambla Vella, Sant Agustí, Rambla Nova fins als Despullats, recorregut per l’altre lateral fins al carrer de la Unió, Apodaca, Barcelona, passeig d’Espanya i Recinte Firal.



La consellera de Festes, Begoña Floria, ha agraït la iniciativa del Tecler, «que enriqueix aquest acte tan tradicional». «La col·laboració de les entitats es bàsica per situar Tarragona com a líder en l'àmbit de la cultura popular del país», ha expressat Floria.