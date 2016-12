El Tarragona Fem Bàsquet visita els infants ingressats al Joan XXIII

Les jugadors i el cos tècnic del club van entregar material esportiu als petits ingressats a l'hospital

Redacció

Actualitzada 22/12/2016 a les 16:52

Els nens i nenes ingressats a l'hospital Joan XXIII de Tarragona van rebre una visita molt especial el passat diumenge. Les jugadores i el cos tècnic del Tarragona Fem Bàsquet van visitar la planta pediàtrica del centre hospitalari, i van entregar material esportiu del TGN Bàsquet als petits que aquests dies hi estan ingressats, com pilotes i cistelles de joguina.



Aquesta és la primera vegada que el TGN Bàsquet realitza aquesta iniciativa, i el club en fa una valoració molt positiva. Els liles asseguren que el personal de l'hospital «es va mostrar en tot moment molt amable i predisposat a ajudar perquè aquesta iniciativa fos un èxit», i estan satisfets d'haver ajudat a «dibuixar un somriure al rostre dels nens i dels familiars que han de passar per una situació tan complicada a la vora de les festes de Nadal».