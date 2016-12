El consistori assigna pisos de lloguer social a les famílies desallotjades de Bonavista i del carrer Reial

Les famílies podran decidir, a partir d'ara, si volen o no els pisos, ubicats tots a Tarragona

Actualitzada 22/12/2016 a les 15:53

L'Ajuntament de Tarragona ha assignat, a les cinc famílies desallotjades de Bonavista i a les tres del carrer Reial pel mal estat dels seus habitatges, pisos definitius de lloguer social. Així se'ls ha comunicat aquest dijous en una reunió amb la consellera de Serveis a la Persona Ana Santos, el cap del Servei Territorial d’Habitatge de Tarragona de la Generalitat, Josep Maria Juncosa, i els serveis tècnics de l’Institut Municipal de Serveis Socials.Aquestes vuit famílies han estat allotjades d'urgència durant les últimes setmanes per la inseguretat dels seus immobles. Ara, la Mesa d'Emergència Social de l'Agència de l'Habitatge, compartida entre la Generalitat i el consistori tarragoní, els ha assignat els habitatges de lloguer social a la mateixa ciutat de Tarragona. A partir d'aquest dijous, les famílies poden decidir si acceptar o rebutjar l'oferta. El desallotjament de les tres famílies del bloc número 15 del carrer Reial de Tarragona es remunta al passat 30 de novembre. Els habitatges tenien desprendiments al sostre, i després que els veïns d'un dels pisos comuniquessin la situació, l'arquitecte municipal va certificar que l'edifici no era adequat per viure-hi.Pel que fa a les cinc famílies del barri tarragoní de Bonavista, van ser desallotjades a principis del mes de desembre . Aquestes vivien al bloc número 14 del carrer Disset del barri. Algunes famílies van denunciar la situació de casa seva a través d'aquest mitjà. Els habitatges estaven apuntalats per les nombroses esquerdes que hi apareixien. Després d'això, els tècnics arquitectes de l'Ajuntament van decretar que les famílies no podien continuar vivint en aquestes condicions.