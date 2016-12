Una baralla col·lectiva acaba amb una detenció per una ordre d'allunyament

Els fets s'han produït aquest dimecres a la matinada al carrer Pere Martell

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 12:46

La Guàrdia Urbana ha detingut aquest dimecres a la matinada una persona per un trencament de condemna. Concretament l’individu ha estat detingut per estar implicat en una baralla col·lectiva en la qual també s’hi trobava una dona sobre la qual té una ordre de protecció de violència domèstica.



Els fets han succeït concretament a la 1.14h d’aquest dimecres, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana que realitzava tasques de seguretat ciutadana ha estat requerida, junt a una altra patrulla, al carrer Pere Martell, en el qual hi tenia lloc una baralla col·lectiva.



Els agents han identificat a diverses persones. En aquest moment han comprovat que una d’elles té una ordre de protecció de violència domèstica sobre una dona, que també estava implicada en la baralla. Per aquest motiu s’ha detingut a l’individu com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per un trencament de condemna.