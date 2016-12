Suriol escriu a Rajoy: «Necessito exposar-li un clam del territori»

L’empresariat tarragoní reclama amb urgència el Corredor del Mediterrani per enllaçar Algesires amb la frontera de França

Carles Gosálbez

Actualitzada 20/12/2016 a les 20:59

La urgent necessitat de disposar del Corredor del Mediterrani des d’Algesires fins la frontera amb França i la petició d’una reunió amb el president del Govern, Mariano Rajoy, en la qual «rebi a una delegació empresarial de la província de Tarragona, liderada per la nostra Cambra, que amb molt gust li exposarà l’abast, beneficis i oportunitat d’aquesta inversió», forma part del contingut de la carta que el president de la Cambra de Comerç de Tarragona, Andreu Suriol, ha remès al Palau de la Moncloa.



El president de la Cambra es mostra contundent i afirma en la carta que «em sento en la necessitat d’exposar-li un clam del territori que potser, per això de la distància, no s’escolti a Madrid». Suriol afegeix en l’escrit que «aquest clam, senyor President, ens angoixa i ens fa témer no ja per la competitivitat i viabilitat de les nostres empreses, sinó pel futur dels ciutadans que vivim i treballem a la província de Tarragona. I per extensió, en el conjunt de Catalunya. I per extensió, en tota la franja mediterrània d’Espanya».



En el cinquè paràgraf de la carta, Suriol escriu «com ja haurà imaginat, m’estic referint al Corredor del Mediterrani, una inversió que segueix embussada, amb els greus perjudicis que això comporta per l’economia no només d’una part d’Espanya, sinó de tot el país». Suriol recorda en la missiva que «aquests plantejaments els hem exposat ja, en repetides ocasions, als diferents ministres del Govern que vostè presideix o ha presidit, però potser aquests han vist únicament una part del problema». El president de la Cambra afegeix que part del problema és «escometre les infraestructures», i remarca que «vostè, senyor President, sabrà veure millor la integral del problema per donar-li una solució, també, global».



En un altre apartat de la carta, Suriol defensa l’argument que «la rendibilitat econòmica que es derivarà de l’execució del Corredor del Mediterrani projectarà a la nació en l’àmbit intern i europeu, en una mesura espectacular tenint en compte del pes de l’activitat productiva en aquestes comunitats: mercaderies agroalimentàries d’alta qualitat que arribaran al consumidor final en poques hores, productes químics i industrials que estalviaran costos de manera extraordinària perquè no s’hauria de canvian de vagó –de tren–, augment de la demanda, alça en la creació d’ocupació i, per tot això, creació de riquesa».



El president de l’ens cameral tarragoní insisteix en el concepte generació de riquesa, «si bé és cert que les mercaderies no voten». El Corredor del Mediterrani «milloraria la competitivitat de les empreses» i aquest factor «redundaria en la creació de riquesa, fet que repercutiria en les arques de l’Estat». Per tot l’exposat, Suriol proposa a Rajoy «poder detallar-li amb major precisió la necessitat d’escometre al més aviat possible aquest projecte nacional, tenint en compte que suposarà un abans i un després en l’economia espanyola». La setmana passada, Suriol es va mostrar preocupat per la manca d’inversions de l’Estat en materia d’infraestructures que facilitin el transport.