Set alumnes realitzaran pràctiques d'empresa a Polònia de la mà de Tarragona Impulsa

L'ens desenvoluparà per primera vegada el programa educatiu europeu Erasmus Plus KA1

Actualitzada 21/12/2016 a les 14:42

Tarragona Impulsa i l’Institut Municipal d’Educació desenvoluparan per primera vegada el programa educatiu europeu Erasmus Plus KA1, que subvenciona estades en pràctiques de formació professional en empreses d’estats membres de la Unió Europea. Gràcies a aquest programa, set alumnes formats a Tarragona Impulsa gaudiran de pràctiques en una empresa de Polònia de parla anglesa. Els ajuts, que es distribuiran en els cursos 2016-17 i 2017-18, no suposaran cap cost per a l’alumnat. D’aquesta manera l’Ajuntament de Tarragona vol promoure la mobilitat internacional dels alumnes per obtenir un Certificat de Professionalitat.



El conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupat Econòmic, Francesc Roca, afirma que «la realització d’aquest projecte permetrà obrir una nova línia de treball al Servei Municipal d’Ocupació – Tarragona Impulsa, ja que l’alumnat que participa a les formacions impartides i que condueixen a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat podrà millorar el seu perfil amb l’adquisició d’experiència laboral en una empresa internacional».



Els ajuts que gestionarà l’Ajuntament de Tarragona són atorgats pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) que és l’Organisme Autònom, depenent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, que actua com Agencia Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del programa europeu Erasmus+ a l’àmbit de l’educació i la formació professional (2014-2020).



El programa Erasmus+ ofereix oportunitats d’estudi, formació, experiència laboral o voluntariat a l’estranger a més de quatre milions de persones dels estats europeus. El projecte té l’objectiu d’assolir una Europa que generi millors nivells d’ocupació, augment de la productivitat i millora de la cohesió social.