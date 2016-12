La CUP estudiarà la via judicial per oposar-se al pla parcial de la Budellera

La formació considera que els informes demanats a la secretaria municipal corroboren que Milà va actuar incorrectament en l'aprovació

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 14:34

El grup municipal de la CUP a Tarragona ha confirmat aquest dimecres la voluntat de mantenir la seva oposició contra el pla parcial de la Budellera «i evitar les implicacions socials, urbanístiques i mediambientals que aquest pla tindrà sobre la ciutat».



La formació ha anunciat que aquesta oposició es concretarà en tres «eines»: la difusió d'un vídeo a través de les xarxes socials «per tal de sensibilitzar la població», la presentació d'una moció al proper consell plenari i «l'estudi de la via judicial».



La regidora de la CUP, Laia Estrada explicava que la moció que portaran al plenari demanarà la paralització de la tramitació del pla parcial, en gran manera perquè «el desenvolupament urbanístic que planteja el PP-24 no només no pot veure's assumit pel concepte de desenvolupament sostenible, sinó que a més resulta arcaic, poc ètic i no presenta cap mena de consens».



Pel que fa a la via jurídica, el regidor Jordi Martí Font explicava que la formació cupaire havia demanat un expedient concret sobre en quines circumstàncies s'havia d'abstenir el regidor d'Urbanisme, Josep M. Milà a causa de la vinculació familiar amb el projecte urbanístic del pla parcial. Així, segons Martí, l'informe emès per la secretaria municipal acaba «corroborant la denúncia pública de la CUP» que es va denunciar el 30 de novembre passat.



D'aquesta manera, segons indicaven des de la CUP, «s'han fet arribar aquests informes, altres informacions i les valoracions pròpies a tres serveis jurídics diferents, alguns especialitzats en delictes urbanístics, per tal de veure si cal denunciar o no aquestes pràctiques per via judicial».