L'autor confés de la Pobla hauria comès també una agressió sexual a una menor

La magistrada ha dictat presó provisional i sense fiança per Francisco Javier Mora Muñoz

Elena Pedrola

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 20:27

L'autor confés de l'homicidi de la veïna de la Pobla de Mafumet Carmen Ginés, Francisco Javier Mora Muñoz, també hauria comès, segons la magistrada, una agressió sexual a una menor de 16 anys. Així ho informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després que Mora hagi declarat aquest dimecres al jutjat de violència sobre la dona de Tarragona, havent-hi arribat a les vuit del matí en un furgó policial. N'ha sortit a dos quarts de set de la tarda en direcció al centre penitenciari.



Després de la declaració, la magistrada ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per Mora, que va confessar l'assassinat de Ginés diumenge al matí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Campclar. Els delictes que li imputa són el d'homicidi o assassinat i també el d'agressió sexual a una nena menor de 16 anys. Les diligències segueixen obertes al jutjat de violència.



L'enterrament de Carmen Ginés ha tingut lloc a les quatre de la tarda a l'església Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Una gran multitud de persones s'han reunit tant a l'interior de l'església com a l'exterior per acomiadar la víctima.



Francisco Javier Mora ha estat tancat al calabós de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Campclar des que va confessar haver-li fet un tall mortal al coll a Ginés. Els agents de la policia catalana van trobar el cadàver de la dona de 44 anys a l’interior de l’habitatge i l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos es va fer càrrec de la investigació.



El cas ha provocat una gran consternació al municipi i, d’ençà que es va conèixer la mort de Carmen Ginés, s’han produït moltes mostres de suport a la família però també de rebuig per aquest nou cas de violència masclista. L’institut del Morell va ser un dels indrets on es va celebrar un d’aquests actes, ja que és on estudia una de les dues filles de la víctima.