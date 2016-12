L'Autoritat Portuària traslladarà Port Control a la seva antiga seu

És l’opció més viable per a l’edifici que roman buit des de l’any 2010, després de descartar ubicar-hi un hotel o oficines

Actualitzada 21/12/2016 a les 21:16

L’antiga seu de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), l’emblemàtic edifici de formigó que roman buit des de l’any 2010 acollirà els serveis portuaris i dues de les seves plantes seran llogades per a oficines. Aquest és, finalment, el destí que se li donarà a aquest equipament en desús d’ençà que l’Autoritat Portuària es va traslladar a un altre edifici, ara fa sis anys.



Després de descartar diverses opcions, com ara la ubicació d’un hotel o bé el seu lloguer per albergar oficines, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha triat la més viable i econòmica. Les oficines de l’edifici Port Control de Tarragona, que actualment són a l’immoble que va ser construït l’any 1997 a la bocana del Port de Tarragona, es traslladaran a la planta més alta de l’antiga seu de l’Autoritat Portuària. D’altra banda, l’APT llogarà dues de les plantes i una tercera –així com la planta baixa on es troba el vestíbul– les utilitzarà per a usos propis. D’aquesta manera, segons el president del Port de Tarragona, Josep Andreu, «es desencalla la problemàtica d’aquest edifici emblemàtic que resta buit». Andreu no amaga que una de les possibilitats que va prendre més força fou, en el seu moment, la d’ubicar un hotel, però mai ha arribat a quallar. Tanmateix la idea de treure a concurs públic la reforma de l’edifici i la seva posterior explotació durant cinquanta anys per a oficines va quedar descartada definitivament, en resultar poc atractiva econòmicament per a qualsevol inversor.



L’opció de traslladar els serveis portuaris, que actualment hi ha al vell edifici Port Control, estalviarà a l’ATP haver de construir-ne un de nou. Només caldrà invertir els cinc milions d’euros, la quantitat aproximada que costa reformar l’antiga seu de l’ATP. El personal de l’ATP es va traslladar d’edifici l’any 2010 davant l’evident necessitat de sotmetre l’immoble a una rehabilitació. Aleshores, fins i tot, es va arribar a assegurar que patia d’aluminosi, una afectació estructural que el mateix arquitecte responsable de la seva construcció als anys setanta, Josep Maria Garreta, va negar.