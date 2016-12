Es desmaia en una bastida a 25 metres d'alçada i ha de ser evacuat pels Bombers

Els fets han succeït aquest dimecres prop de les 12h en una obra al número 55 de l'avinguda Catalunya

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 12:37

Un treballador d'una obra al número 55 de l'avinguda Catalunya ha hagut de ser evacuat pels bombers amb una autoescala en desmaiar-se mentre estava treballant en una bastida a 25 metres, aproximadament a l'alçada d'un 6è pis. L'home s'ha començat a trobar malament mentre estava dalt de l'estructura, per la qual cosa els sanitaris no podien accedir-hi. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues dotacions de Bombers, que han pogut baixar l'home per tal de ser atès pel SEM, que també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets.