El projecte de la piscina dels Jocs ja es troba en fase d'exposició pública

S’aixecarà al costat del complex poliesportiu de Campclar per convertir-se en uns dels recintes esportius de Tarragona 2018

Actualitzada 20/12/2016 a les 22:00

El projecte de construcció de la piscina de cinquanta metres que serà seu de les proves de natació dels Jocs Mediterranis ja es troba a exposició pública. La piscina es construirà al barri tarragoní de Campclar i disposarà d’una superfície de platja de 997 metres quadrats. Aquest espai s’utilitzarà com a zona d’oci quan la piscina passi a ser d’ús del públic en general. La profunditat mínima de la piscina serà d’1,40 metres i la màxima de tres. L’espai disposarà d’una zona de grades efímeres que seran retirades quan finalitzi la competició.



La nova instal·lació esportiva s’aixecarà al carrer Riu Siurana en una parcel·la sensiblement rectangular i d’una superfície de 6.490 metres quadrats, situada just al costat de la zona aquàtica que conté una piscina de 25 metres. La piscina de cinquanta metres aprofitarà la zona de vestidors de la piscina municipal de Campclar, la reforma de la qual es van adjudicar el passat mes d’octubre. El projecte també contempla la millora de la zona de serveis del pavelló poliesportiu construït l’any 1985. El termini previst d’execució de les obres de millora és de 7 mesos.

El projecte de reforma de vestidors i zona de serveis del pavelló de Campclar va sortir a licitació el passat mes d’agost amb un pressupost de 1.300.085,71 d’euros, IVA inclòs. Aquestes obres, finançades per la Diputació de Tarragona, corresponen a la primera fase del complex aquàtic dels Jocs, que es complementarà posteriorment amb la construcció de la piscina de 50 metres.



Les actuacions previstes en aquest projecte vinculat a la celebració dels Jocs Mediterranis inclouen un nou accés al poliesportiu, la millora de vestidors, infermeria, magatzems, serveis i sales polivalents, així com reforma del bar, gimnàs i l’espai d’administració, tot tenint en l’horitzó aquesta aposta esportiva de la ciutat per al 2018, segons el nou calendari acceptat pel CIJM.



Aquesta actuació forma part de la construcció de l’Anella Mediterrània, que configurarà un espai únic junt amb infraestructures com el Palau d’Esports i l’estadi d’atletisme.