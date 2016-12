El mago Pop i el musical 'Gerónimo Stilton' arribaran al Teatre Tarragona al 2017

Seran les úniques funcions d’aquests dos espectacles d’èxit a la demarcació

Actualitzada 21/12/2016 a les 15:29

La gran ilusión, del Mago Pop i el nou musical de Gerónimo Stilton seran dos dels plats forts de la programació del 2017 dels Teatres de Tarragona. Aquestes funcions, les úniques d’aquests espectacles que es realitzaran a la demarcació, reforcen la campanya Per Nadal, regala Teatre, regala emocions, juntament amb altres espectacles com els Pastorets a càrrec de la Companyia la Golfa i l’Associació la Salle, el Gran Concert d’Any nou de la mà de la Strauss Festival Orchestra i l’Strauss Festival Ballet Ensemble, l’obra El bon pare de David Plana o l’espectacle de clown Rhum, entre d’altres. Les entrades per assistir a l’espectacle del Mago Pop i el musical de Gerónimo Stilton es posaran a la venda el proper divendres 23 de desembre.El musical Geronimo Stilton: Gran Retorn a Fantasia aterrarà al Teatre Tarragona el diumenge 26 de març, on farà tres funcions -a les 12 h, a les 16 h i a les 19 h-. Les representacions s’emmarquen en la voluntat dels Teatres de Tarragona per potenciar els musicals familiars de gran format. Aquest musical, en el qual el ratolí literari viurà nombroses aventures, està basat en el llibre El gran llibre del Regne de la Fantasia, que ha venut més de 200 mil exemplars, convertint-se així en un dels més llegits de l’any 2015 a l’Estat. L'espectacle està dirigit per Lluís Danés, amb la música de Xavi Lloses i llibret d'Enric Llort. Al repartiment destaquen les veus de Beth Rodergas i Édgar Martínez, entre d’altres.D’altra banda, Antonio Diaz, conegut com El Mago Pop, desembarcarà al Teatre Tarragona el diumenge 21 de maig amb La gran ilusión, en el marc de la gira de comiat de l'espectacle de màgia més vist de la història del teatre espanyol amb més de 450.000 espectadors. L’espectacle està inspirat en la pel·lícula El show de Truman, que va protagonitzar Jim Carrey el 1998. En aquest cas una cadena de televisió nacional produeix el segon reality show total de la història: Magic Life. El protagonista és el centre involuntari d'un programa de televisió que retransmet la seva vida 24 hores al dia. Els seus familiars i amics (Josep M. Pou, Emma Vilarasau i Berto Romero), són actors de prestigi que interpreten un paper en la seva vida. Quan Diaz descobreix la veritat sobre la seva vida es marcarà un objectiu: fer un espectacle per demostrar a tothom que és un gran il·lusionista. Així neix El Mago Pop i La gran ilusión.Les entrades per als dos espectacles es poden comprar a partir d’aquest divendres a les taquilles del Teatre Metropol i al web teatres.tarragona.cat