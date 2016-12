Detingut per vendre marihuna en un pis del carrer Rovira i Virgili

Al noi, de 23 anys i veí de Tarragona, se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric

Redacció

Actualitzada 21/12/2016 a les 13:23

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un home de 23 anys i veí de Tarragona com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de defraudació del fluid elèctric. Concretament, el detingut venia marihuana en un pis del carrer d'Antoni Rovira i Virgili de Tarragona.



La investigació es va iniciar fa un parell de setmanes, quan els agents van rebre queixes dels veïns que presenciaven trànsit de drogues, concretament de marihuana, al carrer d'Antoni Rovira i Virgili.



Després de comisar diverses persones en aquesta via, els Mossos d'Esquadra van sospitar que la droga podria ser venuda en un pis del mateix carrer. Aquest dimarts van fer una entrada en un d'aquests pisos, on van detenir un home de 23 anys pels delictes contra la salut pública i de defraudació del fluid elèctric.