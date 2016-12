L'operació policial va culminar amb 19 detinguts a Espanya, 3 d'ells a Tarragona

Actualitzada 20/12/2016 a les 17:22

Un criminal italià

Un conegut defraudador italià, Estefano Cherici, liderava el grup desarticulat recentment que va defraudar 25 milions d'euros en el pagament de l'IVA d'hidrocarburs , i que per finançar-se comptava amb un negoci fals de compravenda de metalls preciosos en el qual enviaven substàncies com curri en lloc d'or. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària van culminar recentment, amb la detenció de 21 persones, l'anomenada operació Burlao, de la qual aquest dimarts s'han donat detalls en una roda de premsa. Aquesta ha comptat amb la intervenció de comandaments de les dues institucions i de la policia italiana i portuguesa.L'objectiu de la xarxa era monopolitzar la distribució d'hidrocarburs en diverses províncies espanyoles, i ja comptava amb quatre gasolineres a la Comunitat Valenciana -tres a València i una a Castelló-, amb el consegüent perjudici per als empresaris legals del sector i per a tota la ciutadania, segons han subratllat els investigadors. Es calcula que el grup havia defraudat uns 25 milions d'euros i en detenir als seus membres, se'ls han confiscat gairebé 80 quilos d'or -53 a Espanya i 26 a Itàlia-, 400.000 euros en efectiu i una gran quantitat de joies. Comptaven també amb cinc milions i mig de litres d'hidrocarbur, tres gasolineres, diferents immobles i 4,5 milions d'euros en entitats bancàries.Han estat detingudes 19 persones a Espanya, 3 d'elles a Tarragona i 7 a Pontevedra, 5 a València, 2 a Alacant, 1 a Barcelona, 1 a Madrid i 2 a Portugal, i s'han dut a terme 22 registres en domicilis i empreses, la majoria a Espanya però també a Itàlia i a Portugal. El capitost és Stefano Cherici, conegut de les autoritats italianes «per tenir bastants antecedents en aquest mateix sector criminal a Itàlia», ha relatat el comandant Peppino de la Guàrdia de Finança. Cherici, que ha estat implicat els últims anys en dos grans operacions relacionades amb metalls preciosos -en una la seva banda va traslladar a Suïssa 34 tones d'or-, està acusat ara de liderar aquesta xarxa de frau i a més de blanquejar els diners d'una forma «sofisticada i diversificada».Aquest invertia diners en una coneguda marca italiana de sabates de la qual pretenia obrir una botiga a Espanya, i també es relacionava amb l'àmbit de moto GP del nostre país, ha relatat el comandant italià. Ell era el cervell de l'ampli i complex entramat que defraudava l'IVA en el pagament d'hidrocarburs i que, per finançar aquest negoci i no aixecar sospites, comptava amb un altre suposat negoci de compravenda de metalls amb el qual simulaven transaccions. Declaraven grans transaccions d'or i altres metalls preciosos a altres països, però en realitat enviaven coure o curri.Realment, els metalls preciosos acabaven al domicili de Cherici, que després els fonia per fer planxes d'or i convertir-los en diners amb el qual poder invertir en els hidrocarburs. Amb el frau de l'IVA el grup podia vendre el combustible més barat a les gasolineres, acaparant cada vegada més mercat i, per tant, expulsant d'ell a aquells operadors que actuen legalment, tal com han subratllat el cap del Grup de Delictes Econòmics de la UCO, el comandant Antonio Balas, i el sotsdirector general de l'Agència Tributària, Javier Hurtado.Una vegada consolidada la distribució a minoristes, el següent objectiu del grup era acaparar la venda directa al públic comptant amb gasolineres pròpies. Ja en tenien quatre, i segons han explicat els investigadors, si haguessin seguit haurien expulsat els minoristes. El responsable de l'Agència Tributària ha fet una crida perquè els petits distribuïdors de combustible «no es deixin enredar i s'ho pensin dues vegades» abans de comprar a empreses desconegudes que facin bons preus, ja que amb aquest tipus de frau «surten perjudicats ells i tots els espanyols».