L'Ajuntament de Tarragona promociona el llegat dels Jocs Mediterranis

Algunes de les infraestructures que publiciten, com la piscina olímpica, encara no han estat construïdes

Actualitzada 20/12/2016 a les 14:50

Rostres dels Jocs

L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Impulsa i amb la col·laboració de la Fundació Tarragona 2017, posa en marxa una campanya de difusió del llegat de Tarragona 2018 amb la voluntat de posar en relleu els «beneficis que suposaran per a la ciutat i per al territori» la celebració dels Jocs Mediterranis.Segons el consistori, els esdeveniments esportius, i en particular els grans esdeveniments com els Jocs són una oportunitat per a la reactivació de l’ocupació i per al desenvolupament econòmic, social i cultural del territori que els acull. Tot i que l’avaluació del llegat ha estat principalment centrada en l’impacte econòmic en el territori, el llegat dels esdeveniments esportius s’ha de veure com un fenomen multidimensional, basat en el triple resultat, que inclou impactes interrelacionats a curt, mig i llarg termini de caire econòmic, ocupacional, polític, cultural, en infraestructures, mediambiental i social.Els missatges de la campanya s’han focalitzat en quatre àmbits: les instal·lacions esportives, la formació i el voluntariat, el desenvolupament econòmic i la projecció exterior del territori.Tots els missatges seran transmesos per persones conegudes del Camp de Tarragona vinculades a l’esdeveniment i al món de l’esport. La nedadora olímpica Sylvia Fontana recorda la construcció d’una piscina de 50 metres a la ciutat, que encara no ha estat construïda. Aquesta n'és la imatge:D’altra banda, Aldana Russo és una de les més de 6.000 persones inscrites a la borsa de voluntariat dels Jocs que es poden beneficiar del seu pla de formació i acumular experiència.Des del punt de vista del desenvolupament econòmic Jordi Rom, gerent de l’Estació Nàutica Costa Daurada, remarca que els Jocs aportaran més dinamisme de l’economia a través de l’esport. En aquest sentit ja s’ha constituït la Xarxa públic-privada per a la promoció del turisme esportiu a la demarcació de Tarragona amb la voluntat d’agrupar coneixement per desenvolupar noves experiències en aquest àmbit. L’últim protagonista de la campanya és el president nacional 2016 de la Jove Cambra Internacional de Catalunya, Xavier Bielsa, qui recorda que els Jocs situaran Tarragona al mapa dels grans esdeveniments esportius internacionals.El consistori ha creat una pàgina web que publica tota la informació sobre els beneficis dels Jocs a diferents nivells. Aquesta és www.llegat2018.cat . La campanya es podrà visualitzar les properes setmanes als mitjans de comunicació, a diferents elements del mobiliari urbà de la ciutat i també a les xarxes socials.