Jornada electoral al Col·legi d'Advocats de Tarragona

Manel Albiac i Xavier Tarrés es disputen el deganat de l’ICAT

Actualitzada 20/12/2016 a les 13:51

Manel Albiac, actual degà de l’ens, i Xavier Tarrés, advocat i ex regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de Tarragona en l’anterior mandat, són els dos únics candidats que es disputen el deganat. Els advocats han pogut votar anticipadamente entre el 13 i el 19 de desembre i avui els lletrats poden votar presencialment a la sala d’actes del Col·legi d’Advocats, on s’ha instal·lat la Mesa Electoral.



A Albiac, qui ja ha anunciat que, en el cas que surti escollit, aquest serà el seu darrer mandat, l’acompanyen en la candidatura els advocats Julio Francisco de Parellada, Maite Jiménez González, Rocío de Mantaras, Javier Gutiérrez, Marta Virgili, Ramon Setó, Ramon Maria Sans, Lorenzo Santos, Irma Roldán, Estela Martín, Alberto García, de Tarragona; als quals s’afegeixen Esther Girol i Jennifer Maciá, del Vendrell; i Fina Méndez que serà vocal per Valls.

La candidatura de Tarrés està formada per Marta Abella Aragonés, Manuela Perea Arroyo, Isabel María Cobaleda Sequeros, Josep Maria Ventosa Boada, Roser Garcia Garcia, Araceli Molina Camacho, Òscar Busquets Obré, Victor Noguera Oliach, Esther López Noriega, Alejandro Llorens Llurba, Carme Domingo Grimau, Francesc Xavier Forcada Vendrell i Antoni Porta Pàmies.



Les urnes es tancaran a les set de la tarda.