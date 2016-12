Culmina el catàleg de cargola sanguínia, la planta en perill d'extinció del Mèdol

És un dels primers resultats de l’acord de custòdia entre la Fundació Abertis i les associacions Aurora i La Sínia a la pedrera romana

20/12/2016

La cargola sanguínia (Erodium sanguis-christi) és una petita planta existent a l’entorn del Clot del Mèdol. Es tracta d'una herba anual inclosa en el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya dins de la categoria «en perill d’extinció». Ara ja s'ha culminat l’inventari cartogràfic de la població d’aquesta petita planta, que permetrà fer un seguiment detallat els propers anys mitjançant un seguit de propostes i mesures a nivell tècnic per garantir la seva protecció.



Aquest catàleg és una de les primers tasques realitzades dins l'acord de custòdia que la propietària de la pedrera del Mèdol, la Fundació Abertis, va signar amb les entitats socials i ambientals Aurora i La Sínia, amb l’objectiu de preservar els valors naturals del territori i plantejar un seguit de mesures per a contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats i de la fauna i flora silvestre.



Aquest primer estudi s'obre la planta s’ha fet amb la col·laboració d’alumnes en pràctiques de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, del grau de formació superior de Gestió Forestal i del Medi natural. S’ha identificat la situació de la població de la cargola sanguínia i s’han elaborat una sèrie d’accions concretes per tal de preservar el seu hàbitat.



El següent pas, serà presentar aquests primers resultats al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per tal de valorar-los i fixar l’estratègia de gestió a seguir els propers anys.