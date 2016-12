143 famílies no poden comprar joguines

Creu Roja comença a repartir avui els regals donats pels tarragonins, però en necessita encara molts més

Redacció

Actualitzada 19/12/2016 a les 21:08

Ses Majestats els Reis d’Orient comencen a repartir avui a la ciutat i barris de Tarragona els presents per a 143 famílies amb fills, sense recursos, gràcies a la solidaritat de desenes de tarragonins que han volgut, i vulguin –tenen de termini fins al cinc de gener– col·laborar amb la campanya de recollida de joguines noves de Creu Roja. «Comencem aquest dimarts a entregar regals i ho anirem fent de forma esglaonada fins al dia cinc de gener, perquè són moltes famílies a les quals hem de repartir», explica Sonia Climent, responsable de Creu Roja Joventut a la província. La campanya va arrencar el 29 de novembre i l’entitat social ja duu molts presents recollits, però encara en necessita molts més per no fallar a cap petit. El Mercat Central serà un punt fix de recollida fins al mateix cinc de gener, l’Abacus realitzarà la recol·lecció fins demà i El Corte Inglés ho va fer aquest darrer cap de setmana.



Només hi ha quatre condicions per participar-hi: la joguina ha de ser nova, ha de fomentar el joc cooperatiu, no pot ser sexista i no pot tenir components bèl·lics. «No han de tenir ni pistoles ni metralletes encara que siguin de joguina, ja que nosaltres som la Creu Roja, clar! Promocionem l’educació», apunta el voluntari Jordi Serrano. El títol d’aquesta 24a campanya de recollida de joguines Els seus drets en joc, no és pas casual: jugar, és quelcom més que un entreteniment. La Convenció sobre els Drets dels Nens de 1989, aprovada com a tractat internacional, diu que cal reconèixer «el dret del nen al descans, l’esplai, el joc i la participació en activitats recreatives pròpies de la seva edat». Un dret que la crisi econòmica ha fet saltar en molts casos pels aires. Segons l’Observatori de Vulnerabilitat de Creu Roja Catalunya, durant l’època més feroç de la recessió, l’any 2012, 5 de cada 10 nens no podien tenir material d’oci a l’aire lliure com ara bicicletes o patins i 6 de cada 10 no podien realitzar activitats de lleure.



Avui, moltes famílies continuen sense poder-se permetre adquirir els productes que els seus fills els hi demanen quan arriben aquestes dates. «Estem vora el Nadal i els hi hem de donar l’alegria de tenir alguna cosa nova per poder-s’ho passar bé», explica Serrano. D’aquí que es faci especial èmfasi en el fet que els productes siguin totalment nous. Es tracta, segons expliquen, de no crear nens de primera i de segona: uns estrenant productes cars i sofisticats, i d’altres jugant amb les restes que ja no volen els primers. «No fa falta que sigui massa car, cadascú el que pugui. Hi ha gent que ens ha portat joguines de 10, altres de 20 i alguns fins i tot de 30 euros», relata el voluntari. Es demanen sobretot, jocs de cartes com l’Uno o el Jungle Speed o jocs de taula com el Parxís, el Monopoly i els clàssics puzles, per edats entre els 7 i els 14 anys. «Les joguines són les eines amb les quals els nens i nenes adquireixen coneixements i comportaments que formaran part del seu bagatge. Tanmateix, durant la infància el model principal d’aprenentatge i expressió és el joc i la joguina», exposa Creu Roja Joventut de Catalunya.