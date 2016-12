L'Estat licitarà la millora del Museu d'Arqueologia de Tarragona l'any vinent

El ministeri també vol endegar un nou projecte museogràfic

Actualitzada 19/12/2016 a les 18:53

Durant el 2017 està prevista la licitació de les obres de millora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). El nou secretari d'Estat de Cultura, Fernando Benzo, ho ha anunciat després de reunir-se aquest dilluns a Barcelona amb el conseller Santi Vila, que la intenció del ministeri és entregar en les properes setmanes el projecte de climatització i millora del MNAT, així com endegar juntament amb el Departament de Cultura del Govern un nou projecte museogràfic.



Una altra qüestió que s'ha tractat en la trobada ha estat l'Arxiu Històric Provincial de Girona, equipament on també es té previst fer obres amb un pressupost de 12,5 milions d'euros, per tal que estigui enllestit el projecte aquest legislatura. Pel que fa a la Biblioteca Provincial de Barcelona, Benzo ha dit que s'haurà d'esperar.



Benzo i Vila han tractat qüestions pendents i han fixat un calendari de treball perquè, a partir del gener vinent, els responsables del Departament de Cultura i de la Secretaria d'Estat de Cultura es trobin periòdicament per fer un seguiment dels temes. Santi Vila ha aprofitat la trobada per parlar del progressiu descens de l'aportació financera de l'estat espanyol als grans equipaments culturals de Catalunya en aquests darrers anys i la necessitat d'invertir aquesta tendència.



En aquest sentit, els equipaments culturals gestionats per consorcis que compten amb la participació de la Generalitat i de l'Estat reben al 2016 transferències estatals que són un 44% menors que a l'any 2011. «Hem passat els pitjors anys de la crisi», ha assenyalat posteriorment el secretari d'Estat de Cultura, reconeixent que les inversions s'han retallat substancialment. Malgrat això, ha dit que, en tot moment, hi ha hagut la voluntat que els equipaments culturals mantinguessin la seva excel·lència. «Durant el duríssim període econòmic, primer hem mantingut la presència de l'Estat a les institucions culturals, i hem permès que les mateixes hagin mantingut la seva qualitat», ha indicat.