A la dona també li consten antecedents per conduir sota efectes de l'alcohol i conduir amb privació judicial cautelar del permís

Redacció

Actualitzada 19/12/2016 a les 10:59

La Guàrdia Urbana va obrir diligències aquest dissabte 17 de desembre a les 8.35h a una dona per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que circulava amb una suspensió temporal del permís de conduir. També va ser denunciada per tenir la ITV del seu vehicle caducada.



Una patrulla estava fent tasques de vigilància del trànsit al carrer Vidal i Barraquer, que s’havia tallat pel muntatge de la infraestructura de la Mitja Marató de Tarragona, quan va observar un vehicle que vulnerava la tanca situada a l’accés d’aquesta via. Els agents van aturar el vehicle i van identificar la conductora demanant a la Sala de Coordinació Operativa que confirmés si tenia el permís de conduir en vigor. En comprovar la informació, van veure que la conductora té en vigor una suspensió temporal del permís de conduir i que el vehicle té la ITV caducada. També li constaven antecedents per conduir sota els efectes d'alcohol i conduir amb privació judicial cautelar del permís.