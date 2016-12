Els infants es preparen per gaudir de les festes en una nova edició del Parc de Nadal

El Parc romandrà obert del 27 de desembre al 4 de gener

Els més petits de Tarragona tenen una cita ineludible aquest Nadal. El Parc Infantil de Nadal de Tarragona obre portes de nou del 27 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017 amb més de 30 tallers i activitats i amb el Club dels Tarraconins.Una gran carpa de circ de la Cia Passabarret, els jocs reciclats de l’Animalada i l’espectacle permanent del Carrer del Mar, són algunes de les novetats més destacades que podrem trobar en l’edició d’aquest any. El Parc Infantil de Nadal també comptarà amb una nova zona de restauració on s’hi encabirà la TruckOnada, la food truck més social, que afavoreix la inserció laboral de persones amb capacitats diverses. Amb la TruckOnada també s’aconsegueix una oferta gastronòmica saludable amb opcions dolces i salades, amb variants aptes per a celíacs i sucs naturals.El cicle urbà de l’aigua serà un dels protagonistes del parc de la mà d’Ematsa. Un circuit interactiu on els més menuts hauran de buscar i col·locar les peces del cicle. També s’han volgut sumar a la màgia del parc els Petits Enginyers, que portaran els tallers més digitals a través de la robòtica i la realitat virtual. En aquesta edició es mantenen els preus de l’anterior edició: l’entrada de matí seran 3 euros i la de tarda, 4. Els adults pagaran 1 euro. Els horaris seran d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El 31 de desembre a la tarda i l’1 de gener al matí, el parc estarà tancat.Donar a conèixer els Drets dels Infants és una de les apostes del Parc Infantil de Nadal. Hi haurà un taller que permetrà que els nens coneguin quins són els seus drets i alhora la seva aplicació a nivell Europeu. De la mà del Consell Municipal d'Infants de Tarragona, els nens podran construir un vaixell ple de drets infantils. En el taller d’Europe Direct Tarragona, els nens coneixeran quins són els Drets dels Ciutadans europeus (solidaritat, igualtat, justícia, ciutadania, llibertat i dignitat) tot dissenyant amb sal marina un estel.Després de l’èxit de les darreres edicions, aquest any es tornarà a comptar amb l’activitat de construcció de Kapla Catalunya, que compta amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona. El Servei Català de Trànsit, el Museu del Port de Tarragona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya són alguns dels col·laboradors que segueixen participant de forma activa al Parc de Nadal, però ho faran amb tallers totalment diferents.Pel que fa les entitats i empreses de la ciutat, enguany es comptarà amb la participació de l’Òptica Teixidó, que crearà un gran espai amb multitud de reptes visuals i jocs, i també amb l’acadèmia Estudiar És Fàcil, que ensenyarà als infants com muntar un arbre de Nadal 3D. Per altra banda, la Colla Gegantera i Festera de les Dominiques aproparà els capgrossos als més petits. En el marc del conveni que es va signar durant el 2015 entre l’Associació de Celíacs de Catalunya i el Club dels Tarraconins, l’organització del Parc de Nadal garanteix que tots els productes alimentaris que els nens i nenes es trobaran en els diferents tallers són sense gluten.La Fira d’atraccions estarà situada dins mateix del Recinte Firal, a la part exterior. Els viatges s’hauran de pagar a banda i no estaran inclosos en l’entrada del Parc de Nadal. Tindran un preu d’1,5 euros per fitxa. El dia 31 de desembre al matí, també hi haurà la visita de l’Home dels Nassos, que acabarà el seu recorregut per la ciutat fent una visita als nens i nenes del Parc de Nadal.Durant el mes de novembre, el Club dels Tarraconins ha dut a terme el procés de selecció dels monitors que s’encarregaran de cada taller. En total es van rebre més de 300 currículums, 34 dels quals han estat els seleccionats per assumir aquestes tasques. Els monitors del Parc de Nadal destaquen pels seus currículums acadèmics, per la seva experiència en el món del lleure i per les seves habilitats de relació i connexió amb els infants. També es comptarà amb la col·laboració voluntària d’una vintena de joves. La majoria volen repetir l’experiència de l’any passat. La resta són fruit d’una col·laboració amb el centre obert 'Som-hi tots' de Caritas i Fundació Trebor.