Els CAP de Ponent ampliaran l'atenció a domicili i les Urgències

Salut vol reduir les derivacions a Joan XXIII millorant també el servei de rehabilitació i dotant als centres de més maquinària

Actualitzada 18/12/2016 a les 21:39

Els centres d’Atenció Primària de La Granja-Torreforta i Bonavista-La Canonja rebran a partir del 2017, més recursos econòmics per reduir les desigualtats en matèria de salut. Els hi pertocarà un percentatge encara per definir dels 3 milions d’euros que el Departament destinarà a les 25 àrees bàsiques de salut de tota Catalunya més desfavorides. La dotació econòmica extra es mantindrà, almenys, fins al 2021. Les direccions de tots dos CAP ja estan planificant en què s’ha de canalitzar aquesta partida.



Es tracta sobretot, d’augmentar el nivell resolutiu d’aquests dos centres, a fi de reduir el nombre de derivacions a l’hospital Joan XXIII, ja de per si col·lapsat. D’entrada, això es traduirà en un servei de Rehabilitació amb més recursos en el cas del CAP de La Granja–Torreforta i amb més dotació de personal per a l’equip dedicat exclusivament a l’Atenció Domiciliària –és l’únic centre de la Regió Sanitària que compta amb aquesta unitat segregada–. «Volem ampliar el servei i estendre’l a tots els barris de Ponent, es tracta de treballar col·laborativament amb Bonavista. Necessitarem dotar-lo, com a mínim, d’una infermera i un metge més», explica a Diari Més la directora del CAP, Ana Martín Lorente.



D’aquesta forma, més usuaris amb patologies cròniques com ara EPOC –malaltia pulmonar obstructiva– o diabetis, podran rebre tractament a casa. També es podrà ampliar el servei a les persones amb una malaltia terminal que desitgen passar els últims dies a la seva llar. Per a dur-ho a terme, l’equip directiu ja contempla l’increment de maquinària mèdica específica, com ara els nebulitzadors o les bombes d’infusió de medicació.



La millora en el finançament també obre la porta a la reorganització i la potenciació del servei d’Urgències d’aquest CAP, l’únic que ofereix una atenció continuada les 24 hores del dia. «Ens toca treballar per pensar quin model d’atenció continuada podem oferir per evitar hospitalitzacions. És possible que sigui necessari dotar-lo de més equipaments. Probablement ens hem de replantejar si podem disposar de més box d’observació. Cal estudiar també, si es pot dotar de més personal», desgrana Martín.



A banda de la part mèdica, la nova partida pressupostaria, també ha de servir per fer pedagogia de la salut i de la prevenció, mitjançant accions comunitàries. «Es tracta de millorar els hàbits de vida saludables, fomentar l’activitat física, una bona alimentació o alertar de l’obesitat i dels hàbits tòxics com el tabac o l’alcohol», apunta la directora del CAP. Per exemple, el personal sanitari acompanyarà a les rutes de salut promogudes per entitats socials, com ara A Peu de Carrer, de la fundació Casal Amic, on es visiten els diferents barris de Ponent per donar informació als adolescents sobre temes de sexualitat, primers auxilis o abús de tòxics. Al Mercat de Torreforta es realitzaran campanyes per explicar la piràmide de l’alimentació i es fomentaran, encara més, activitats com Anem a caminar, on treballadors de l’Institut Català de Salut surten a passejar amb gent gran o persones amb malalties mentals lleus –depressions o problemes d’autoestima–.



Precisament, per a la població amb problemes psicològics es reforçarà i dotarà de major envergadura el projecte Prescripció Social, arrencat el 2015 i minvat en l’últim any, on el centre de salut s’encarrega de recollir totes les activitats lúdiques que es realitzen a la seva zona –ball, pintura, lectura– i oferir un determinat nombre de places totalment gratuïtes per als pacients que els metges de família consideren prioritari. Això va encaminat a suplir la falta de recursos propis de molts ciutadans.



«Aquí no pots plantejar a tot el món que s’apunti al gimnàs o que faci natació per combatre la lumbàlgia, perquè molts no es poden permetre pagar una quota», explica la directiva.



A més, per a la població migrant, quantificada en un 23%, es realitzaran accions específiques: «Posarem l’accent en la vacunació dels nens. No els acostumen a dur a les visites programades, només quan tenen alguna cosa aguda o febre. El concepte de les revisions dels petits no el tenen tan interioritzat», raona Ana Martín.



Tot aquest seguit d’actuacions i el seu finançament, estan supeditades a l’aprovació dels pressupostos del 2017 presentats pel govern de la Generalitat de Catalunya.