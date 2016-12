El pessebre vivent de la Muralla ha rebut 1.200 visites en només dos dies

Han pres part en la representació 150 persones, així com tres dromedaris, bens, un ruc i un cavall

Carles Gosálbez

Actualitzada 18/12/2016 a les 22:23

El pessebre vivent que s’ha dut a terme el passat cap de setmana a la Muralla de Tàrraco, organitzat per l’Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu Bíblic, ha estat visitat per 1.200 persones, la capacitat màxima prevista. La presència de soldats romans apostats al pas de guàrdia i d’animals com dromedaris i bens han sorprès els visitants, sobretot als més petits.



La recreació històrica del naixement de Jesús ha estat molt ben acollida per les persones que han tingut la sort de gaudir-ne. L’aparició d’un cavall al galop per lliurar l’edicte d’empadronament o la recreacció de la casa de Josep i Maria a la que arriben els reis d’orient amb dromedaris, van impactar el públic assistent, entre el qual s’hi trobava l’arquebisbe Jaume Pujol.



Anno Domini. Una recreació del primer Nadal de la història, va traslladar el visitant a la Judea del segle I per reviure, en vuit quadres escènics i una explicació enregistrada que va combinar la narració evangèlica amb l’explicació històrica, el naixement de Jesús.



El president de l’Associació Cultural Sant Fructuós, l’arqueòleg Andreu Muñoz, va manifestar ahir que «ens va sorprendre el fet que tres dies abans de començar les representacions ja havíem venut totes les entrades: mai ens havia passat». Aquesta entitat tarragonina organitza diverses activitats de reconstrucció històrica, com la recreació de la Passió de Sant Fructuós a l’Amfiteatre.



Tot i que la iniciativa de dur a terme un pessebre vivent a la Muralla per primera vegada era només per a aquest any que finalitza, l’èxit assolit fa pensar en una possible reedició el Nadal del 2017. Muñoz va dir que «no ho hem fet amb la intenció que aquest pessebre vivent arribi a ser una tradició, però, si rebéssim més suport de les administracions, es podria fer perquè nosaltres estem preparats per poder fer-ho». Andreu va agrair el suport rebut per l’Associació Projecte Phoenix, qui ha col·laborat «aportant armament del segle I d.C. i soldats», va remarcar.



El president de l’associació va mostrar-se molt content per com van anar les representacions. «Ha estat un ambient preciós, el temps ens ha acompanyat i la gent ha quedat molt satisfeta. A més, poder fer-ho en la Muralla i de nit, en un marc incomparable, ha estat especial».