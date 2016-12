Les Teresianes de Tarragona es sumen al 'mannequin challenge'

Alumnes del Col·legi Santa Teresa de Jesús protagonitzen aquest fenomen viral

Redacció

Actualitzada 18/12/2016 a les 18:03

El ‘mannequin challenge’ continua prenent protagonisme entre els joves, malgrat que cada vegada gent més diversa es suma a aquest fenomen viral. El repte consisteix en fer un vídeo en que tothom hi apareix quiet com si fossin maniquins.



Una de les darreres entitats tarragonines en protagonitzar un ‘mannequin challenge’ han estat les Teresianes de Tarragona, mitjançant alguns alumnes del Col·legi Santa Teresa de Jesús de la ciutat. Al vídeo, compartit a twitter, es poden veure diverses representacions fetes pels alumnes, com ara una recreació del naixement de Jesús. El vídeo està enregistrat davant la catedral tarragonina.



El compte de twitter de Tarragona Missionera va compartir el vídeo, que va afegir a la campanya ‘sembradores de estrellas’ que protagonitzen diferents associacions missioneres arreu de l’Estat.