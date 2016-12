La tarragonina Maria Moss publica el seu primer single més internacional des de Londres

El videoclip de la cançó Light es pot veure des d'aquest dissabte

Actualitzada 18/12/2016 a les 11:45

La cantant Maria Moss, nom artístic de la tarragonina Maria Hernández, de 25 anys, ha publicat el videoclip del single del seu EP de debut ‘Old Times’, que veurà la llum el 21 de gener de 2017 a totes les plataformes digitals de venda de música. Amb el nom de Light, és una de les tres cançons que formaran part de l’EP i que han estat compostes per la jove, que viu a Londres des de fa dos anys. Aquest primer single es pot escoltar a través de Youtube des del dissabte 17 de desembre. Moss descriu la cançó com «una balada sobre l'acceptació, sobre estimar-se a un mateix, il·luminant el teu propi camí i lluitant pels teus somnis». Els altres dos temes que formen part de l’EP, però que no es faran públics fins que aquest es publiqui, són ‘We will dance’ i ‘Not enough’.



Moss, a més de cantant i compositora, també és ballarina. Així ho demostra al videoclip de Light, on apareixen imatges de la tarragonina ballant intercalades amb escenes d’ella en un bosc al més pur estil de la Caputxeta Vermella. El vídeo ha estat dirigit per Simone Marsico i enregistrat a Londres.







L’estil musical de Maria Moss és pop mesclat amb R&B, dance i influències llatines i àrabs. Tal com explica ella mateixa, «la meva música es dirigeix a tothom a qui li agradi el pop, ja sigui de Londres, dels EEUU» o Tarragona. «La música és universal», assegura. I pel que fa als missatges que vol transmetre, el positivisme sempre està per davant de tot: «La lluita per la felicitat, per l’amor i els somnis», explica la jove. A Londres actualment treballa com a professora de música al mateix temps que estudia música a l’escola BIMM de la capital del Regne Unit.



Moss ha estat cantant des de que tenia tres anys. Quan en tenia 14, va guanyar el premi The English Key interpretant la cançó When You Believe de Mariah Carey i Whitney Houston al programa Cantamania, de Televisió de Catalunya. Als 16 anys va començar a cantar professionalment fent concerts a Catalunya, i composa cançons des que era una adolescent. Des de l’any 2015 ha actuat a Espanya, al Regne Unit i als Estats Units.