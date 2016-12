El primer Nadal de la història es viu a Tarragona

El Passeig Arqueològic acull Anno Domini, la recreació del naixement

Gerard Faiges

Actualitzada 18/12/2016 a les 12:21

Durant aquest cap de setmana, Tarragona acull l’Anno Domini, una experiència única que recrea com va ser el primer Nadal de la història. Es tracta d’un pessebre vivent i teatralitzat que mostra, amb el màxim realisme possible, com es va viure el naixement de Jesús relatat a la Bíblia.



A partir de les sis de la tarda, grups de fins a 60 persones entren al Passeig Arqueològic per viatjar al passat. Amb audiodescripcions i recreacions en directe, els assistents poden viure de primera mà aquell moment històric. Andreu Muñoz, encarregat de l’organització, explica que totes les recreacions «s’han fet a partir dels registres arqueològics i bíblics, així que es combinen els dos relats per tal d’oferir una experiència el més fidel a la realitat possible».



Legionaris romans a cavall, l’arribada dels tres savis d’orient a camell, l’anunciació a Maria i als pastors o el naixement a Betlem són alguns dels episodis recreats al Passeig Arqueològic. Muñoz explica que l’Anno Domini és més que un pessebre vivent i uns «quadres plàstics dels evangelis de Lluc i Mateu». A més, el fet que les recreacions es facin al llarg del Passeig Arqueològic «ajuda a recuperar un espai històric i emblemàtic que simplifiquen la sensació de retrocedir en el temps fins al moment del primer Nadal».



L’Anno Domini està organitzat per l’Associació Cultural Sant Fructuós juntament amb el Museu Bíblic Tarraconense. A més, Muñoz destaca la col·laboració del projecte Phoenix «que ha cedit armament, vestits i participants que han ajudat a aquesta teatrelització». L’èxit d’aquesta representació ha estat tal que es van exhaurir les entrades posades a la venda al Corte Inglés. Segons Muñoz, es van vendre 1.000 entrades a les que cal sumar prop de 150 invitacions.