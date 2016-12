El Nadal arriba al Barri del Port de Tarragona

L’associació de veïns celebra un festival de Nadal carregat d’actes

Gerard Faiges

Actualitzada 18/12/2016 a les 19:20

El Barri del Port de Tarragona ha celebrat, durant aquest cap de setmana, l’arribada del Nadal. Des de divendres a la tarda i fins aquest diumenge, l’associació de veïns del barri tarragoní ha organitzat una sèrie d’actes destinats als infants per tal de començar a viure l’època més màgica de l’any.



Dissabte el local social de l’associació va acollir una projecció de cinema infantil i familiar, mentre que tant dissabte com diumenge s’han repetit dos dels actes amb més participació. D’una banda, pares, mares i infants han pogut gaudir d’un taller de manualitats amb cartes nadalenques pel Pare Noel; i d’altra banda el propi Pare Noel ha estat el protagonista al magatzem festiu, on els infants han pogut entregar-li les cartes i fer cagar el tió amb la Cucafereta.



Aquesta és la segona edició d’aquesta festa de Nadal que «s’ha repetit tenint en compte l’èxit que va tenir l’any passat», tal com ha reconegut Adrià Recasens, membre de l’associació de veïns del Barri del Port. El bon nombre de participants ha portat a repetir la festa els dies 3 i 4 de gener, dies en els quals els Reis Mags rebran tot el protagonisme que es mereixen. A més, l’últim dia de l’any es celebrarà la 32ª edició del bany de Sant Silvestre, en una jornada que també comptarà amb sessió de zumba i jocs a la platja.