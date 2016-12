La solidaritat i l'acolliment omplen l'Arbre dels Desitjos

Infants de diversos centres educatius de Tarragona hi han penjat els seus missatges

Redacció

Actualitzada 17/12/2016 a les 11:49

Un Nadal més, i ja en van deu, l’Arbre dels Desitjos decora el vestíbul de l’Ajuntament de Tarragona amb els missatges dels nens i nenes de la ciutat. Aquest dissabte al matí ha tingut lloc la inauguració de l’Arbre, en la que hi han participat infants d’un total de 28 centres educatius de primària i educació especial tarragonins.



Els desitjos d’aquest any giren entorn la solidaritat i l’acolliment, temàtiques treballades a les aules arran d’un poema de Joana Raspall. Dos representants de cada centre han estat els encarregats de penjar els seus millors desitjos per al proper 2017.



A l’acte hi ha acudit l’alcalde tarragoní, Josep Fèlix Ballesteros, que s’ha referit a la declaració que UNICEF ha fet de Tarragona com a Ciutat Amiga de la Infància. Ballesteros s’ha mostrat convençut que aquest reconeixement s’ha obtingut «en bona part, gràcies a iniciatives com aquest Arbre dels Desitjos i per la tasca del Consell Municipal d’Infants». Ballesteros ha presidit l’acte acompanyat del conseller d’Educació, Francesc Roca, i de la consellera de Relacions Ciutadanes, Elvira Ferrando.



El protagonisme dels infants ha anat més enllà de l’Arbre dels Desitjos, ja que l’acte s’ha tancat amb una cantada de nadales. 25 alumnes d’entre sis i set anys de l’Escola Municipal de Música de Campclar i Sant Pere i Sant Pau han estat els encarregats de posar el toc musical a una jornada que ha acabat amb un esmorzar familiar al Pati del Rei Jaume I.