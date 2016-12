Jornada solidària a l'escola l'Arrabassada de Tarragona

El centre ha organitzat diversos actes per a recollir fons per a La Marató de TV3

Redacció

Actualitzada 17/12/2016 a les 18:02

Durant tot el dissabte, l’escola tarragonina l’Arrabassada ha organitzat una jornada solidària dedicada a recaptar fons per a La Marató que TV3 celebra aquest diumenge 18 de desembre. Aquest any, La Marató estarà dedicada a l’ictus i lesions medul·lars cerebrals traumàtiques.



La jornada a l’Arrabassada ha començat amb diversos tallers durant tot el matí, acompanyats per exhibicions estel·lars a càrrec del pilot de trial Albert Cabestany i de les colles castelleres dels Xiquets de Tarragona, la Jove de Tarragona i de la colla de l’Institut Tarragona. També s’ha celebrat un ‘Vermut Rumbero’ amb actuacions de grups de rumba de la ciutat.



Per tancar la jornada s’ha celebrat un mercadet en el que s’han posat a la venda tot tipus d’articles realitzat pels nens i nenes de l’escola. A la jornada s’hi ha ofert un dinar i una xocolatada amb coca. Per poder-hi participar s’havia de comprar uns tiquets que variaven de preu en funció de si es participava al dinar o a la xocolatada.